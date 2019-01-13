"Я Арсенал-Київ зробив, нічого поганого не буде, якщо я його поховаю", – Літовченко продовжує тяганину з клубом

Екс-наставник Арсенала-Київ Сергій Літовченко прокоментував судову тяганину з київським клубом і небажання "канонірів" виплачувати кошти тренеру.

"Ніякого спілкування з Арсеналом-Київ немає. Я виграв палату спорів, а керівництво Арсенала все відтягує і відтягує. Ми зі своїм юристом Іллею Скоропашкіним будемо подавати новий позов. Все як було, так і є. Може знайдемо якісь нові важелі, на даний момент все затихло, розраховуватися ніхто не збирається. Треба буде їх підштовхувати, напружувати.

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Крім мене, Піріч багатьом обіцяє, були і цілування хрестиків, і клятва дітьми. Така він людина – Остап Бендер нашого часу. Сподіваюся, рано чи пізно це вирішиться, і вони виконають зобов'язання, які на себе брали.

Це вже справа честі. Я сам піднімав цей клуб з восьмого місця другої ліги. Це були три з половиною роки цікавої, але важкої роботи. Я, як будь-який поважаючий себе тренер, хочу справедливості. Думаю, рано чи пізно вона переможе.

Я цю команду зробив, якщо я її і поховаю, нічого в цьому поганого не буде. На моїх плечах і на плечах моїх помічників ми витягали цю команду. Я буду йти до кінця", – сказав Літовченко FootballHub.

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