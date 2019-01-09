Грозний покинув посаду головного тренера Арсенала-Київ

Столичний клуб припинив співпрацю із наставником В’ячеславом Грозним.

Президент Арсенала-Київ Івіца Піріч підтвердив відхід В’ячеслава Грозного з клубу, повідомляє Sport Arena.

"Ми вдячні В'ячеславу Вікторовичу за допомогу. Він приходив до нас на три місяці, але тепер наші дороги розходяться. Він йде своїм шляхом, ми – своїм. Ми залишаємося друзями і дякуємо йому, що він прийняв команду по ходу чемпіонату в складний момент", – сказав президент "канонірів".

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Піріч також додав, що вже розпочались пошуки нового головного тренера для команди. За словами президента, розглядаються кандидатури іноземних фахівців, проте українські тренери є більш пріорітетним варіантом для Арсенала-Київ.

Нагадаємо, Грозний очолив столичний клуб в жовтні, замінивши на тренерському містку команди Раванеллі, якого звільнили через незадовільні результати команди.

Після 18 турів Арсенал-Київ є атусайдером чемпіонату. У активі "канонірів" лише 8 очок.

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