Чинна угода 51-річного португальця з "догами" закінчується влітку 2024 року. Між керівництвом Лілля та Паулу Фонсекою є діалог щодо продовження контракту, утім, тренер хотів ба амбіційний проєкт з більшими фінансовими можливостями.

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Як інформує L'Équipe, португалець не переконаний у тому, що пролонгація угоди з Ліллем відбудеться. На Фонсеку претендує Ліон, який хотів би в наступному сезоні працювати з більш досвідченим тренером, ніж П'єр Саж. Португалець є також у шорт-листі Марселя, який вибив Шахтар з Ліги Європи за підсумками двох матчів (5:3). Жан-Луї Гассе, наставник провансальців, пропрацює з клубом лише до кінця сезону, тому керівництво клубу вже активно шукає нового тренера, а результати Фонсеки і його знання Ліги 1 приваблюють Марсель.

Нагадаємо, Фонсека працював з Шахтарем з 2016 по 2019 роки. Португалець з "гірниками" тричі здобував титул чемпіона України.

Наразі Лілль під керівництвом Фонсеки перебуває на четвертій сходинці у турнірній таблиці Ліги 1 з 43 балами. У 1/4 Ліги конференцій "доги" зіграють проти Астон Вілли.

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