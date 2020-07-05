Екс-тренер Реала Лушембургу захворів на коронавірус – раніше в наставника діагностували ще одну важку хворобу

Головний тренер Палмейраса Вандерлей Лушембургу, який тренував Реал та збірну Бразилії, має нові проблеми зі здоров'ям.

Лушембургу здав позитивний тест на коронавірус, про що повідомив у своєму Instagram.

В екс-тренера Реала Лушембургу діагностовано рак

Фахівець зазначив, що хвороба проходить безсимптомно. Він добре почувається, і пообіцяв скоро повернутися до роботи.

Результати тесту Лушембургу стали відомі ввечері п'ятниці. Медична штаб Палмейраса негайно повідомила про це тренеру, і виконала всі заходи протоколу безпеки. Лікарі клубу стежать за одужанням тренера, який перебуває вдома, і залишиться в ізоляції у своїй резиденції на час карантину.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року в Лушембургу було діагностовано рак, але наставнику зробили операцію по видаленню злоякісної пухлини.

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