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Екс-тренер Реала Лушембургу захворів на коронавірус – раніше в наставника діагностували ще одну важку хворобу

13:05 - Читать на русском
Екс-тренер Реала Лушембургу захворів на коронавірус – раніше в наставника діагностували ще одну важку хворобу
Вандерлей Лушембургу / ФК Палмейрас

Головний тренер Палмейраса Вандерлей Лушембургу, який тренував Реал та збірну Бразилії, має нові проблеми зі здоров'ям.

Лушембургу здав позитивний тест на коронавірус, про що повідомив у своєму Instagram.

В екс-тренера Реала Лушембургу діагностовано рак

Фахівець зазначив, що хвороба проходить безсимптомно. Він добре почувається, і пообіцяв скоро повернутися до роботи.

Результати тесту Лушембургу стали відомі ввечері п'ятниці. Медична штаб Палмейраса негайно повідомила про це тренеру, і виконала всі заходи протоколу безпеки. Лікарі клубу стежать за одужанням тренера, який перебуває вдома, і залишиться в ізоляції у своїй резиденції на час карантину.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року в Лушембургу було діагностовано рак, але наставнику зробили операцію по видаленню злоякісної пухлини.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Світ Бразилія Палмейрас Палмейрас коронавірус
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