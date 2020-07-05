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Экс-тренер Реала Лушембурго заболел коронавирусом – раньше у наставника диагностировали еще одну тяжелую болезнь

5 июля 13:06 - Читати українською
Экс-тренер Реала Лушембурго заболел коронавирусом – раньше у наставника диагностировали еще одну тяжелую болезнь
Вандерлей Лушембурго / ФК Палмейрас

Главный тренер Палмейраса Вандерлей Лушембурго, который тренировал Реал и сборную Бразилии, имеет новые проблемы со здоровьем.

Лушембургу здав позитивний тест на коронавірус, про що повідомив у своєму Instagram.

У экс-тренера Реала Лушембурго диагностирован рак

Специалист отметил, что болезнь проходит бессимптомно. Он хорошо себя чувствует, и пообещал скоро вернуться к работе.

Результаты теста Лушембурго стали известны вечером пятницы. Медицинский штаб Палмейрас немедленно сообщил об этом тренеру, и выполнил все меры протокола безопасности. Врачи клуба следят за выздоровлением тренера, который находится дома, и останется в изоляции в своей резиденции на время карантина.

Напомним, в ноябре 2019 году в Лушембурго был диагностирован рак, но наставнику сделали операцию по удалению злокачественной опухоли.

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Теги
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