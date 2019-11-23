В екс-тренера Реала Лушембургу діагностовано рак

Колишній наставник Реала Вандерлей Лушембургу невдовзі розпочне боротьбу із важкою хворобою.

Лікарі діагностували у колишнього головного тренера Реала Вандерлея Лушембургу рак шкіри, повідомляє Globoesporte.

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67-річний тренер, який нині працює на чолі Васко да Гама, пройшов біопсію, за підсумками якої одна з плям виявилася злоякісною. Лікарі порадили тренеру протягом трьох місяців зробити операцію. Сам Лушембургу поки не вирішив, чи варто робити її зараз або ж дочекатися закінчення чемпіонату Бразилії.

Зазначається, що операція вважається простою, але тренеру в такому випадку все одно доведеться пропустити тренування свого клубу. До слова, Васко да Гама посідає десяте місце в бразильській Серії А.

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