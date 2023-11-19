Відбір на Євро-2024: Лукаку оформив покер за тайм, знищивши Азербайджан, Форсберг створив красу за Швецію
Бельгія розгромила Азербайджан, а Швеція спокійно переграла Естонію в рамках кваліфікації на чемпіонат Європи.
Євро-2024, кваліфікація
Бельгія – Азербайджан – 5:0
Голи: Лукаку, 17, 26, 30, 37, Троссар, 90
Швеція – Естонія – 2:0
Голи: Классон, 22, Форсберг, 55
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Бельгія достроково вийшла на Євро, а сьогодні просто веселилася з Азербайджаном. Всі питання вдалося вирішити ще в першому таймі – Лукаку до перерви забив чотири голи:
– перший: Ромелу скористався м'якою подачею Доку
– другий: знову закидання Доку, скидка Кастаня і легкий гол капітана
– третій: Фас закинув у штрафний, Лукаку головою забив
– четвертий: пас у розріз від Мангаля – покер Ромелу
Азербайджан з 24 хвилини грав у меншості після вилучення Ісрафілова, тому навіть не нав'язав боротьбу. Бельгія завершила відбір на першому місці, а Лукаку з 14 голами став найкращим бомбардиром кваліфікації.
В іншому матчі групи зустрічалися Швеція та Естонія. Шведи пропустили на Євро Бельгію та Австрію, однак завершили відбір на мажорній ноті.
"Синьо-жовті" розібралися з Естонією. Окрасою матчу став гол Форсберга. Еміль розіграв подвійну стіночку з Кулусевскі та Классоном, прорвався до чужих воріт і забив.