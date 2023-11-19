Євро-2024, кваліфікація

Бельгія – Азербайджан – 5:0

Голи: Лукаку, 17, 26, 30, 37, Троссар, 90

Швеція – Естонія – 2:0

Голи: Классон, 22, Форсберг, 55

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Бельгія достроково вийшла на Євро, а сьогодні просто веселилася з Азербайджаном. Всі питання вдалося вирішити ще в першому таймі – Лукаку до перерви забив чотири голи:

– перший: Ромелу скористався м'якою подачею Доку

– другий: знову закидання Доку, скидка Кастаня і легкий гол капітана

– третій: Фас закинув у штрафний, Лукаку головою забив

– четвертий: пас у розріз від Мангаля – покер Ромелу

Азербайджан з 24 хвилини грав у меншості після вилучення Ісрафілова, тому навіть не нав'язав боротьбу. Бельгія завершила відбір на першому місці, а Лукаку з 14 голами став найкращим бомбардиром кваліфікації.

В іншому матчі групи зустрічалися Швеція та Естонія. Шведи пропустили на Євро Бельгію та Австрію, однак завершили відбір на мажорній ноті.

"Синьо-жовті" розібралися з Естонією. Окрасою матчу став гол Форсберга. Еміль розіграв подвійну стіночку з Кулусевскі та Классоном, прорвався до чужих воріт і забив.