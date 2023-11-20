Головний тренер Швеції Янне Андерссон покинув свою посаду після матчу відбору на Євро-2024 проти Естонії (2:0).

"Синьо-жовті" в групі F посіли третє місце, набравши 10 балів у відбіркових матчах на Євро-2024. Таким чином Швеція не змогла пробитися на турнір.

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Як повідомляє Svenskfotboll, матч з естонцями став останнім для Янне Андерссона на чолі національної команди. 61-річний фахівець працював зі Швецією з 2016 року і виводив "синьо-жовтих" на Євро-2020 і на ЧС-2018.

Нагадаємо, що шведи пропустять вже другий великий турнір. Швеція також не змогла кваліфікуватися на ЧС-2022, який проходив в Катарі.

Tack för allt, Janne pic.twitter.com/5LHTR41znU — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 19, 2023