Томас Тухель покинет свой пост летом после завершения сезона. Руководство Баварии рассматривает трех кандидатов на замену немцу – Юлиана Нагельсманна, Роберто Де Дзерби и Ральфа Рангника. Последний четко высказал свое мнение относительно вероятного назначения.

Тухель рассказал, благодаря чему Бавария может победить Арсенал в Лиге чемпионов

"Нет. Зачем мне идти в Баварию? Мне здесь комфортно в сборной Австрии. У меня все еще есть контракт до 2026 года, и наша цель и наш путь продолжатся после Евро", – цитирует специалиста журналист Штефан Кумбергер.

Юлиан Нагельсманн сейчас работает со сборной Германии и Федерация пытается удержать его на посту. Действующее соглашение Роберто Де Дзерби с Брайтоном рассчитано до 2026 года.

Напомним, что Ральф Рангник работал с Манчестер Юнайтед в сезоне 2021/22.

Арсенал – Бавария: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов