"Наразі Арсенал є найкращою командою англійської Прем'єр-ліги. Про це свідчить уся статистика. Вони в абсолютній найкращій формі. Вони також є найкращою командою в Європі з розіграшу стандартів. Ми трохи відстаємо.

"Я великий фанат Тухеля": Артета виправдав кризу Баварії і відмовився відповідати на одне запитання

Арсенал грає на стабільно високому рівні вже другий рік поспіль, з великою енергією. Під керівництвом Артети відбулася зміна культури. Зараз це приносить свої плоди. Вони домінують у найсильнішій лізі світу. Ми знаємо про їхні сильні сторони, знаємо, як можемо їм зашкодити. У нас більше досвіду в Лізі чемпіонів. У Лізі чемпіонів все інакше, ніж у Прем'єр-лізі. Ми хочемо використати це на свою користь.

У Артети був важкий старт, але команда підтримувала його, і вони пройшли через важкий період. Вони на дуже високому тактичному рівні, дуже стабільні в боротьбі з м'ячем. Потрібно віддати йому належне. Але ми також намагатимемося бути сильними. Стиль гри в Лізі чемпіонів відрізняється від Прем'єр-ліги. Але величезний респект Артеті та клубу.

Сезон ніколи не буває втраченим. Нас справедливо критикували після виступів у Кубку та чемпіонаті. Ми приймаємо це. Стабільність наших виступів була не такою, як ми очікували від себе. У Лізі чемпіонів вона була на високому рівні. Ми досягли своєї мінімальної мети. Багато команд не дійшли до чвертьфіналу. Тоді вам потрібно трохи везіння в грі, форма в день або, можливо, деякі суддівські рішення, і везіння, яке вам потрібно, щоб повернути все на свій бік. Тепер ми граємо в іншому змаганні. Ми хочемо пройти до півфіналу. Для цього нам потрібні два абсолютно найкращі виступи.

Ми проаналізували речі відкрито, фактично і безпосередньо. Ми підготувалися тактично до матчу з Арсеналом, налаштували команду на виконання завдання. Є більш приємні моменти, через які треба пройти. Зараз нам нелегко, але це не заважає нам викладатися на повну. Ми повинні бути готові страждати і допомагати собі піднятися на щабель чи два вище. Якщо ми це зробимо, то будемо конкурентоспроможними. Ми граємо проти суперника у формі на стадіоні з особливою енергетикою. Йдеться про те, щоб показати найкращу версію себе, тоді нам не потрібно ховатися", – цитує Тухеля Bayern & Germany.

Нагадаємо, Арсенал та Баварія зіграють перший чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів у вівторок, 9 квітня. Початок гри о 22:00 за київським часом.

Арсенал – Баварія: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів