Кадіс знайшов нового тренера, який спробує зберегти команду в Ла Лізі.

Прес-служба іспанського клубу повідомила про призначення нового головного тренера. Маурісіо Пеллегріно підписав контракт з Кадісом до кінця поточного сезону.

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Аргентинський фахівець раніше тренував Валенсію, Естудіантес, Індепендьєнте, Депортіво Алавес, Саутемптон, Леганес, Велес Сарсфіель та Універсідад. Він замінив на посаді Серхіо Гонсалеса, під керівництвом якого Кадіс мав 17-матчеву безвиграшну серію.

Нагадаємо, що Маурісіо Пеллегріно працював з Андрієм Луніним під час його виступів у Леганесі.

Кадіс наразі перебуває на 18 місці в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи у своєму активі 15 балів. У 22 турі команда зіграє проти Атлетіка.

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