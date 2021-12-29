Екс-тренер Карпат може очолити Шеффілд Венсдей
Колишній наставник львівського клубу Жозе Мораіш близький до повернення на Туманний Альбіон.
Жозе Мораїш, колишній помічник Жозе Моурінью, стане новим головним тренером Шеффілд Уенсдей, повідомляє talkSPORT.
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Нагадаємо, напередодні англійський клуб звільнив Тоні Пюліса за незадовільні успіхи команди. Валлійський фахівець очолив "сов" у листопаді і провів з командою лише 10 матчів. Під його керівництвом Шеффілд Уенсдей опустився на передостанню сходинку турнірної таблиці другого за силою англійського дивізіону і має у своєму активі лише 13 очок.
До слова, Жозе Мораїш вже має досвід самостійної роботи в Англії. З лютого по травень 2018 року він очолював Барнслі, з яким вилетів з Чемпіоншипа. Після цього португалець очолив Карпати, в яких пропрацював лише три місяці – фахівець покинув Україну заради південнокорейського клубу Чонбук Моторс.
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