Жозе Мораїш, колишній помічник Жозе Моурінью, стане новим головним тренером Шеффілд Уенсдей, повідомляє talkSPORT.

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Нагадаємо, напередодні англійський клуб звільнив Тоні Пюліса за незадовільні успіхи команди. Валлійський фахівець очолив "сов" у листопаді і провів з командою лише 10 матчів. Під його керівництвом Шеффілд Уенсдей опустився на передостанню сходинку турнірної таблиці другого за силою англійського дивізіону і має у своєму активі лише 13 очок.

До слова, Жозе Мораїш вже має досвід самостійної роботи в Англії. З лютого по травень 2018 року він очолював Барнслі, з яким вилетів з Чемпіоншипа. Після цього португалець очолив Карпати, в яких пропрацював лише три місяці – фахівець покинув Україну заради південнокорейського клубу Чонбук Моторс.

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