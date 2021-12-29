Жозе Мораиш, бывший помощник Жозе Моуринью, станет новым главным тренером Шеффилд Уэнсдей, сообщает talkSPORT.

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Напомним, накануне английский клуб уволил Тони Пюлиса за неудовлетворительные успехи команды. Валлийский специалист возглавил "сов" в ноябре и провел с командой только 10 матчей. Под его руководством Шеффилд Уэнсдей опустился на предпоследнюю строчку турнирной таблицы второго по силе английского дивизиона и имеет в своем активе лишь 13 очков.

К слову, Жозе Мораиш уже имеет опыт самостоятельной работы в Англии. С февраля по май 2018 года он возглавлял Барнсли, с которым вылетел из Чемпионшипа. После этого португалец возглавил Карпаты, в которых проработал всего три месяца – специалист покинул Украину ради южнокорейского клуба Чонбук Моторс.

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