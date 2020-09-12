"Головний тренер Олег Кононов тимчасово покинув команду за сімейними обставинами. У матчі чергового туру проти Вентспілса командою керуватиме Міхаїлс Коневс.

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Чекаємо повернення Кононова, як тільки це буде можливо", – повідомляє латвійський клуб на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Кононов очолив ризький клуб 5 лютого 2020 року. Після 17 турів Рига лідирує у чемпіонаті Латвії, випереджаючи РФШ на 2 очки. Раніше 54-річний фахівець очолював мінські Торпедо і Локомотив, запорізький Металург, молдавський Шериф, львівські Карпати, Севастополь і російські Краснодар, Ахмат, Арсенал і Спартак.

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