Екс-тренер Карпат Кононов покинув Ригу
У наставника ризького клубу несподівано виникли сімейні проблеми.
"Головний тренер Олег Кононов тимчасово покинув команду за сімейними обставинами. У матчі чергового туру проти Вентспілса командою керуватиме Міхаїлс Коневс.
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Чекаємо повернення Кононова, як тільки це буде можливо", – повідомляє латвійський клуб на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, Кононов очолив ризький клуб 5 лютого 2020 року. Після 17 турів Рига лідирує у чемпіонаті Латвії, випереджаючи РФШ на 2 очки. Раніше 54-річний фахівець очолював мінські Торпедо і Локомотив, запорізький Металург, молдавський Шериф, львівські Карпати, Севастополь і російські Краснодар, Ахмат, Арсенал і Спартак.
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