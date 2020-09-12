"Главный тренер Олег Кононов временно покинул команду по семейным обстоятельствам. В матче очередного тура против Вентспилса командой будет руководить Михаилс Коневс.

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Ждем возвращения Кононова, как только это будет возможно", – сообщает латвийский клуб на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Кононов возглавил рижский клуб 5 февраля 2020 года. После 17 туров Рига лидирует в чемпионате Латвии, опережая РФШ на 2 очка. Ранее 54-летний специалист возглавлял минские Торпедо и Локомотив, запорожский Металлург, молдавский Шериф, львовские Карпаты, Севастополь и российские Краснодар, Ахмат, Арсенал и Спартак.

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