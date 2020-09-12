Екс-тренер Маріуполя Олександр Бабич, який має досвід протистояння з АЗ, поділився думками щодо майбутнього матчу команди Мірчі Луческу з нідерланським клубом у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

"Зі складом, думаю, Луческу на 80 відсотків вже визначився. З приходом румуна активно і високо стали грати крайні захисники. Фундаментально на своїх позиціях грають 3-4 гравці, а у інших є можливість імпровізувати.

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Сидорчук грає роль нижнього опорного, як Степаненко у Шахтарі. Луческу застосовує таку ж модель, як з донецькою командою. У матчі з Десною мені сподобалося тріо динамівців в середній лінії – Буяльський, Шапаренко і Сидорчук. Це трійка майбутньої гри Динамо, яку будує і бачить Луческу.

Щодо шансів Динамо у грі з АЗ... Склад команди Арне Слота не сильно змінився. Це дуже сильна команда, зі швидкісними футболістами. Багато чого буде залежати від плану і стратегії Динамо на гру. Думаю, досвід гравців Динамо все-таки, у підсумку, повинен їм допомогти подолати нідерландський бар'єр", – сказав Бабич у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – АЗ відбудеться вже у вівторок, 15 вересня, у Києві, у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Початок матчу о 20:00.

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