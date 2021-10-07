Новим головним тренером тернопільської Ниви стане Андрій Купцов, повідомляє Meta Ratings.

Гравець Кременя святкував пропущений гол у свої ворота: курйоз дня із Першої ліги

50-річний українець очолював Кривбас після відходу Геннадія Приходько і до приходу Олександра Бабича. Раніше він також працював в Інтері з Баку, Олександрії та Карпатах.

За інформацією джерела, Нива розглядала ще кілька кандидатур, у тому числі екс-гравця збірної України, який раніше працював головним тренером у двох клубах Першої ліги, але зупинила свій вибір на Купцові. Очікується, що нового наставника оголосять вже сьогодні, 7 жовтня. Дебютним для нього у новій ролі повинен стати недільний матч з Волинню у Луцьку.

Нагадаємо, Нива залишилась без головного тренера 29 вересня, коли клуб покинув Ігор Климовський. До останніх двох матчів (з Металістом (1:2) і Оболонню (0:1) колектив готував спортивний директор клубу Сергій Задорожний. Після 12-ти турів тернополяни посідають у турнірній таблиці Першої ліги восьму сходинку, маючи у свому активі 15 очок.

Перша ліга: Оболонь здолала Ниву і продовжила перегони за лідерами, Кривбас переміг Волинь та повернувся на 2 сходинку