У матчі 11-го туру Першої ліги Ужгород здобув свою першу перемогу в сезоні, здолавши на власному полі Кремінь з рахунком 2:0. Але в пам'яті уболівальників залишиться не стільки дебютна звитяга закарпатців, скільки поведінка гравця суперника.

Альянсу допоміг газон: у Першій лізі забили найбожевільніший гол вікенду

Півзахисник гостей Віталій Бойко здивував всіх реакцією на перший пропущений гол. 23-річний футболіст після взяття своїх воріт взявся святкувати разом з футболістами Ужгорода, переможно піднявши руки вгору. Камера зафіксувала цей кумедний момент на 1:42 і 2:00 хвилинах.

Цікаво, що попереднім клубом Бойка була команда саме з Закарпаття – з березня по серпень 2021-го він захищав кольори Миная.

Перша ліга: Металіст у вольовому стилі обіграв Ниву Т, Ужгород здобув першу перемогу в сезоні