Криворіжці на власному полі переграли лучан, а Кремінь розійшовся миром з Прикарпаттям. Звіт про поєдинки середи у Першій лізі читайте на "Футбол 24".

Україна, Перша ліга, 12-й тур

Кремінь – Прикарпаття – 1:1

Голи: Мурашов, 65 – Воробчак, 32

Кривбас – Волинь – 2:1

Голи: Щедрий, 25, Гонсалвеш, 45 – Кобзар, 61

Олександр Бабич у своєму дебютному матчі на чолі Кривбаса здобув три очки у поєдинку з Волинню. В середині першого тайму криворіжці продемонстрували чудову взаємодію, розігравши комбанацію правим флангом. Татарков за межами штрафного віддав на Вагнера і бразилець в дотик п'ятою повернув сферу назад Микиті. Той впіймав м'яч на самісінькій лінії і під тиском захисників спромігся навісити у воротарський майданчик. Кіпер лучан махнув рукою повз м'яч і Артем Щедрий сповна скористався таким подарунком.

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На останній хвилині першого тайму захисники "хрестоносців" загрались поблизу власного штрафного і замість того, аби вибити подалі, почали перепасовуватися. Одну з передач перехопив Хобленко і віддав на Вагнера на дальню штангу. Оборонець у падінні перервав політ м'яча, але круглий відскочив до Дебелка, Роман повернув на Вагнера і той подвоїв рахунок у матчі.

По перерві Богдан Кобзар вдало зіграв на добиванні після пострілу гравця лучан і відновив інтригу у матчі. Зрештою, поєдинок так і завершився перемогою криворіжців. Звитяга дозволила Кривбасу набрати 24 очки і повернутись на другу сходинку турнірної таблиці, Волинь з 13-ма балами – десята.

У ще одному матчі Кремінь та Прикарпаття поділили очки. Гості забили першими – Назарій Воробчак з меж штрафного розстріляв кіпера ударом у ближній. Кремінь відповів по перерві – влучний удар у свій актив записав Мурашов, переправивши м'яч у сітку з кількох метрів. Прикарпаття з 15-ма очками розмістилося на 8-й сходинці. Кремінь, маючи на 2 пункти менше, поки що 11-й.

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