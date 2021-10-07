Новым главным тренером тернопольской Нивы станет Андрей Купцов, сообщает Meta Ratings.

Игрок Кремня праздновал пропущенный гол в свои ворота: курьез дня из Первой лиги

50-летний украинец возглавлял Кривбасс после ухода Геннадия Приходько и до прихода Александра Бабича. Ранее он также работал в Интере из Баку, Александрии и Карпатах.

По информации источника, Нива рассматривала еще несколько кандидатур, в том числе экс-игрока сборной Украины, ранее работавшего главным тренером в двух клубах Первой лиги, но остановила свой выбор на Купцове. Ожидается, что нового наставника объявят уже сегодня, 7 октября. Дебютным для него в новом качестве должен стать воскресный матч с Волынью в Луцке.

Напомним, Нива осталась без главного тренера 29 сентября, когда клуб покинул Игорь Климовский. К последним двух матчам (с Металлистом (1:2) и Оболонью (0:1) коллектив готовил спортивный директор клуба Сергей Задорожный. После 12-ти туров тернополяне занимают в турнирной таблице Первой лиги восьмую строчку, имея в своем активе 15 очков.

Оболонь одолела Ниву Т и продолжила гонку за лидерами, Кривбасс победил Волынь и вернулся на 2 место Первой лиги