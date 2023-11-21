"Чи маю я якісь образи через відхід з Динамо? Абсолютно ні. В Україні вже не було умов для гарної роботи.

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Я провів там багато років, але зараз відсутній мінімальний поріг професіоналізму і, на жаль, у цьому немає нічиєї провини, окрім цієї клятої війни. Поки що я відпочиваю та чекаю на пропозиції", – цитує Луческу Numero Diez.

Нещодавно Мірча Луческу подав у відставку з посади головного тренера київського Динамо, але заявив, що не планує завершувати тренерську кар'єру найближчим часом.

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