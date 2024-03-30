"Співати не довелося": хавбек Динамо розповів про дебют у збірній України
Півзахисник "синьо-жовтих" Володимир Бражко поділився емоціями від перебування у таборі національної команди.
"Рівень збірної – просто топ, приємно перебувати в одній команді з хлопцями, які виступають у топ-лігах світу, але при цьому залишаються простими, товариськими. Тепер хочеться закріпитися в команді та показувати себе.
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Чи з усіма був знайомий? Заочно я чув про них, вони – про мене. Ближче познайомилися вже у збірній, усі класні, атмосфера дуже хороша в команді.
Щодо посвяти... Знаю, раніше треба було виконувати пісню, але зараз нічого не довелося співати.
Спілкувався загалом з усіма, але найбільше – з Ванатом, Забарним, Миколенком та Караваєвим", – цитує Бражка офіційний сайт Динамо.
Нагадаємо, 22-річний півзахисник дебютував за національну команду у матчі з Боснією і Герцеговиною, а закріпив успіх у поєдинку з Ісландією, допомігши "синьо-жовтим" вийти на Євро-2024.
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