"Рівень збірної – просто топ, приємно перебувати в одній команді з хлопцями, які виступають у топ-лігах світу, але при цьому залишаються простими, товариськими. Тепер хочеться закріпитися в команді та показувати себе.

"Безпрецедентний сезон": Джулай оцінив ЄВРОпейський прорив збірних України, нагадавши про обділеного Ротаня

Чи з усіма був знайомий? Заочно я чув про них, вони – про мене. Ближче познайомилися вже у збірній, усі класні, атмосфера дуже хороша в команді.

Щодо посвяти... Знаю, раніше треба було виконувати пісню, але зараз нічого не довелося співати.

Спілкувався загалом з усіма, але найбільше – з Ванатом, Забарним, Миколенком та Караваєвим", – цитує Бражка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, 22-річний півзахисник дебютував за національну команду у матчі з Боснією і Герцеговиною, а закріпив успіх у поєдинку з Ісландією, допомігши "синьо-жовтим" вийти на Євро-2024.

Євро-2024: Україна в п'ятірці андердогів, високі шанси на плей-офф, два очевидні фаворити на трофей