"В последнее время у Влада тяжелый период. Помню, когда Супряга переходил к нам из СК Днепр-1, к нему было очень пристальное внимание со стороны прессы. Писали, что он – это "новый Шевченко", "будущее сборной и всего украинского футбола".

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Не все молодые футболисты справляются с таким давлением. Наверняка, были и тренерские ошибки, какие-то моменты мы не досмотрели. Но большие авансы должны быть чем-то подкреплены.

Карьера Влада в определенный момент пошла вверх – переход в Динамо, игра с Аяксом в отборе Лиги чемпионов, чемпионство с юношеской сборной на чемпионате мира, хвалебная пресса. Возможно, Супряга не справился с этим давлением и большими ожиданиями от него. Конечно, и травмы повлияли на его карьеру, но повреждения – это часть футбола, от этого никуда не денешься.

Многие футболисты, которые становятся чемпионами мира просто исчезают. Вон Холанд – не чемпион мира, но сегодня он самый забивной нападающий.

Что нужно делать Супряге дальше? Нужно терпеть, работать и верить в себя. Возможно, ему надо найти свою команду и свой чемпионат. У него уже есть опыт игры в топ-лиге – Серии А. Потому что даже 24 минуты в Сампдории – это все равно это опыт. Не каждый украинский футболист играл в Европе, а у Супряги этот опыт есть.

А то, что ему уже 24 года... Я тоже приехал в Динамо в 23 года. Ничего страшного в этом возрасте нет, у него все впереди. Если он будет правильно к себе относиться, найдет свою команду, начнет забивать, то уверенность к нему вернется. Конечно, он потерял много времени, но жизнь на этом не заканчивается, главное – работать и верить в себя. Многие футболисты и в 27-28 начинают сверкать. Вспомните Варди из Лестера, он только около 30-ти лет попал в сборную Англии", – сказал Хацкевич в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, в текущем сезоне Супряга провел за Динамо лишь 6 матчей, в которых отметился одним ассистом. Его контракт с киевлянами действует до лета 2026 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

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