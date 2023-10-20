"Робота у російському Роторі та кіпрській Карміотіссі була помилкою? Щодо першої командочки: так, я визнаю свою помилку. Якщо говорити футбольною мовою, це пенальті, червона картка і вилучення, і говорити про них більше не хочу. Це мене дуже сильно вибило. Не хочу нічого говорити про ту країну і навіть згадувати, що я там працював.

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Щодо Карміотісси – тут ситуація інша. Щодо футболу, підбору футболістів, умов праці та зростання – все в клубі було на дуже хорошому рівні. Я прийшов у команду після п'яти ігор. Так, у клубу був невдалий старт, вирішили поміняти тренера – таке буває у футболі. Але після мого відходу Карміотісса поміняла ще чотирьох або п'ятьох тренерів. Там проблема не в тренерах, а в тому, що президент виявився зовсім нефутбольною людиною", – поділився Хацкевич у інтерв'ю видання Наша Нива.

Нагадаємо, білорус очолював волгоградський Ротор із грудня 2019 року до березня 2021-го. За підсумками сезону 2020/21 клуб вилетів із РПЛ.

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