"Работа в российском Роторе и кипрской Кармиотиссе была ошибкой? Относительно первой командочки: да, я признаю свою ошибку. Если говорить футбольным языком, это пенальти, красная карточка и удаление, и говорить о них больше не хочу. Это меня очень сильно выбило. Не хочу ничего говорить о той стране и даже вспоминать, что я там работал.

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Относительно Кармиотиссы – здесь ситуация другая. По футболу, подбору футболистов, условиям труда и росту – все в клубе было на очень хорошем уровне. Я пришел в команду после пяти игр. Да, у клуба был неудачный старт, решили поменять тренера – такое бывает в футболе. Но после моего ухода Кармиотисса поменяла еще четырех или пятерых тренеров. Там проблема не в тренерах, а в том, что президент оказался совсем нефутбольным человеком", – поделился Хацкевич в интервью изданию Наша Нива.

Напомним, белорус возглавлял волгоградский Ротор с декабря 2019 года по март 2021-го. По итогам сезона 2020/21 клуб вылетел из РПЛ.

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