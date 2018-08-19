Екс-тренер Динамо Брест про Мілевського: Коли людина не має поваги, треба приймати правильне рішення

Екс-наставник брестського Динамо Олексій Шпілевський розповів про конфлікт з Артемом Мілевським.

"Конфлікт з Артемом Мілевським? На дуже багато я закривав очі, на все: жахливу репутацію, на всі чутки, хотів сам переконатися. Але коли людина не дотримується ні крапельки поваги і респекту, не тільки до мене, а й до партнерів, то треба приймати для всіх правильне рішення, в першу чергу для команди.

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Я прийшов нізвідки? Клуб Бундесліги, який грає в Лізі чемпіонів, де працюють висококваліфіковані фахівці, один з кращих менеджерів в Європі, – це нізвідки? Мілевського і багатьох інших туди навіть на стажування не взяли б, де треба всім співробітникам проходити через асессмент-центр, перед тим як тебе беруть на роботу, не кажучи про привілеї там працювати.

Я футбольного життя не бачив? З тими легендарними людьми, про яких читав, з якими спілкувався, проводив час, які мене оточували і оточують, можна тільки лише заздрити. Дякую Богу за це.

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Прибрати лідерів? Лідер – це, не кажучи про індивідуальний клас футболіста, професіонал, професіонал і ще раз професіонал. Відношення до справи, до тренера, до партнерів, до глядачів (це не тільки помахати рукою), до превентивних і відновлювальних заходів (сон, харчування, режим і так далі). Тут я вже краще не буду продовжувати, а то можуть дуже багато людей від цього постраждати", – передає слова Шпілевського by.tribuna.com.