toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТІКО ДИНАМО - СЛАВІЯ ПРАГА ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Мілевський не повернеться в Динамо Брест, – Панков

19:54 368 Читать на русском
Мілевський не повернеться в Динамо Брест, – Панков
Артем Мілевський та Олександр Панков / Фото з соцмереж

Агент форварда Артема Мілевського Олександр Панков заперечив можливість повернення свого клієнта в Динамо Брест.

Олександр Панков заявив в Інстаграмі, що український нападник Артем Мілевський не продовжить виступати за Динамо Брест, повідомляє видання ua-football.

Мілевський: Шпілевський з першого дня хотів мене прибрати з Динамо, можливо, боявся мене

За словами агента, Артем, скоріш за все, продовжить кар'єру за кордоном.

Раніше повідомлялось, що в послугах 33-річного форварда зацікавлені клуби з Росії та Бельгії.

Нагадаємо, Мілевський несподівано розірвав контракт з Динамо Брест. Причиною цьому став конфлікт з новим тренером, який незабаром теж був звільнений.

"Алло, я тебе ще вранці звільнив", – Мілевський феєрично передав привіт звільненому тренеру Динамо-Брест

Теги
Світ Артем Мілевський Артем Мілевський Олександр Панков Динамо Брест Динамо Брест
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
25
хв
Реал Мадрид
22:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук