Мілевський не повернеться в Динамо Брест, – Панков

Артем Мілевський та Олександр Панков / Фото з соцмереж

Агент форварда Артема Мілевського Олександр Панков заперечив можливість повернення свого клієнта в Динамо Брест.

Олександр Панков заявив в Інстаграмі, що український нападник Артем Мілевський не продовжить виступати за Динамо Брест, повідомляє видання ua-football.

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За словами агента, Артем, скоріш за все, продовжить кар'єру за кордоном.

Раніше повідомлялось, що в послугах 33-річного форварда зацікавлені клуби з Росії та Бельгії.

Нагадаємо, Мілевський несподівано розірвав контракт з Динамо Брест. Причиною цьому став конфлікт з новим тренером, який незабаром теж був звільнений.

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