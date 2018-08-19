Экс-тренер Динамо Брест о Милевском: Когда человек не имеет уважения, надо принимать правильное решение

Экс-наставник брестского Динамо Алексей Шпилевский рассказал о конфликте с Артемом Милевским.

"Конфликт с Артемом Милевским? На очень многое я закрывал глаза на все: ужасную репутацию, на все слухи, хотел сам убедиться. Но когда человек не соблюдает ни капельки уважения и респекта, не только ко мне, но и к партнерам, то надо принимать для всех правильное решение, в первую очередь для команды.

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Я пришел ниоткуда? Клуб Бундеслиги, который играет в Лиге чемпионов, где работают высококвалифицированные специалисты, один из лучших менеджеров в Европе – это ниоткуда? Милевского и многих других туда даже на стажировку не взяли бы, где надо всем сотрудникам проходить через асессмент центр, перед тем как тебя берут на работу, не говоря о привилегиях там работать.

Я футбольной жизни не видел? С теми легендарными людьми, о которых читал, с которыми общался, проводил время, которые меня окружали и окружают, можно только завидовать. Благодарю Бога за это.

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Убрать лидеров? Лидер – это, не говоря об индивидуальном класс футболиста, профессионал, профессионал и еще раз профессионал. Отношение к делу, к тренеру, к партнерам, к зрителям (это не только помахать рукой), к превентивным и восстановительным мероприятиям (сон, питание, режим и т.д.). Здесь я уже лучше не буду продолжать, а то могут очень много людей от этого пострадать", – передает слова Шпилевского by.tribuna.com.