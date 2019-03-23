Екс-тренер Челсі Грант розповів про причини блідої гри Шевченка в Англії

Колишній тренер Челсі Авраам Грант вважає, що Андрій Шевченко повинен був раніше переходити в АПЛ.

"Я знав Шевченка, ще коли йому було 17 чи 18 років. Він приїздив на збори до Ізраїлю взимку з командою Лобановського. Вже тоді було видно, що у нього велике майбутнє. Я подзвонив знайомому агенту та сказав, що є фантастичний гравець в Динамо. Шевченко – фаворит мого сина. Він неймовірний футболіст та особистість.

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Але в Челсі йому було вже за 30, і починався спад. Ми грали з одним форвардом, і Дрогба на той момент був сильнішим. Впевнений, що якби Андрій на 5 років раніше прийшов в АПЛ, то інакше б себе проявив. Я не хотів грати 4-4-2. В один момент Шевченко набрав хороші кондиції, забивав, але потім знову травмувався. Ми багато з ним спілкувалися, і він сам все добре розумів. Це життя!

Кілька років потому Дієго Коста став головним форвардом Челсі. Дрогба подзвонив мені і каже: "Що робити? Я тепер запасний!". Я відповів: "Шевченко був на заміні, а ти грав. Це життя!". Шевченко – великий професіонал. Він працював на повну, хоч і грав не багато.

Шевченко – мій герой. Я маю велику повагу до нього як гравця, та впевнений що йому сповна вдасться реалізувати себе, як тренеру. Якщо він використає набуті знання, то точно буде топ-тренером", – цитує Гранта Sport Arena.

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