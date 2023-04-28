Альфред Схрьодер відмовився очолювати Олімпіакос під час сезону, але буде готовий почати роботу влітку.

У четвер, 27 квітня Схрьодер зустрівся в Афінах із босами Олімпіакоса і провів із ними переговори. Передбачалося, що вони завершаться успішно – і тренер поставить підпис під контрактом. Однак Альфред несподівано відмовився очолювати команду під час сезону, інформує Gazzetta.

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Схрьодер, який справив хороше враження на керівників Олі, заявив про готовність приступити до роботи влітку. Він хоче спокійно спланувати стратегію розвитку команди і приступити до виконання тренерських обов'язків.

Тепер м'яч перебуває на половині поля керівників грецького клубу. Їм належить вирішити, чи приймуть вони умови нідерландського фахівця.

Це вже не перший переговорний процес Схрьодера після звільнення з Аякса. Раніше тренер їздив на зустріч із босами Лідса, і навіть побував на екскурсії клубною базою. Однак англійці вирішили відмовитися від послуг Альфреда.

До Аякса Схрьодер працював головним тренером Хоффенхайма і помічником головного тренера Рональда Кумана в Барселоні.

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