Після відмови Андоні Іраоли (Райо Вальєкано) і Арне Слота (Фейєнорд) Альфред Схрьодер був головним кандидатом на вакантне місце головного тренера Лідса. У неділю, 12 лютого тренер був присутній на матчі АПЛ між Лідсом і Манчестер Юнайтед (0:2), а також оглянув клубну базу "білих". Про це інформують Voetbal International і BBC.

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Незважаючи на це, всередині Лідса трапилася дискусія: не всі керівники клубу вважали Схрьодера належним варіантом для команди. Таким чином, нідерландський фахівець полетів додому, а клуб переключився на інших кандидатів.

Після 22 зіграних турів Лідс посідає 17 місце в турнірній таблиці АПЛ.

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