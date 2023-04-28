Альфред Схрёдер отказался возглавлять Олимпиакос по ходу сезона, но будет готов начать работу летом.

В четверг, 27 апреля Схрёдер встретился в Афинах с боссами Олимпиакоса и провёл с ними переговоры. Предполагалось, что они завершатся успешно – и тренер поставит подпись под контрактом. Однако Альфред неожиданно отказался возглавлять команду по ходу сезона, информирует Gazzetta.

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Схрёдер, который произвёл хорошее впечатление на руководителей Оли, заявил о готовности приступить к работе летом. Он хочет спокойно спланировать стратегию развития команды и приступить к исполнению тренерских обязанностей.

Теперь мяч находится на половине поля руководителей греческого клуба. Им предстоит решить, принимают ли они условия нидерландского специалиста.

Это уже не первый переговорный процесс Схрёдера после увольнения из Аякса. Ранее тренер ездил на встречу с боссами Лидса, и даже побывал на экскурсии по клубной базе. Однако англичане решили отказаться от услуг Альфреда.

До Аякса Схрёдер работал главным тренером Хоффенхайма и помощником главного тренера Рональда Кумана в Барселоне.

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