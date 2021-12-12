Альберт Бенаїгес ризикує провести решту свого життя за гратами.

Колишній тренер академії Барселони Альберт Бенаїгес звинувачується у сексуальних домаганнях до неповнолітніх, які тренувались під його керівництвом, повідомляє Diario ARA.

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Бенаїгес мастурбував біля підлітків, а також переглядав з ними порно. За цією справою свідками проходять близько 60 осіб. Сам фахівець зізнався у скоєному, але не бачить у цьому ніякого злочину.

Альберт Бенаїгес працював в академії Барси у 1991-2012 роках. Лапорта повернув його до клубу у квітні, але вже 2 грудня фахівця звільнили.

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