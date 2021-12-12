Бывший тренер академии Барселоны Альберт Бенаигес обвиняется в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, которые тренировались под его руководством, сообщает Diario ARA.

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Бенаигес мастурбировал возле подростков, а также просматривал с ними порно. По этому делу свидетелями проходят около 60 человек. Сам специалист признался в совершенном, но не видит в этом никакого преступления.

Альберт Бенаигес работал в академии Барсы в 1991-2012 годах. Лапорта вернул его в клуб в апреле, но уже 2 декабря специалиста уволили.

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