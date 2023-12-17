На війні з Росією загинув колишній співробітник Шахтаря Анатолій Грос, повідомляє прес-служба "гірників".

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"У цивільному житті Анатолій був стюардом та різноробом на НСК Олімпійський. Від початку повномасштабного вторгнення працював у Shelter Centre Шахтаря на Арені Львів.

Анатолій виховувався в інтернаті. У дорослому віці хлопця всиновила багатодітна сім'я. У жовтні за власним бажанням він вступив до лав ЗСУ, пройшов навчання у Франції. Загинув під Херсоном у грудні 2023 року. Вічна пам'ять і шана Анатолієві Гросу. Героям слава", – йдеться в офіційний заяві клубу.

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