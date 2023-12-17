Экс-сотрудник Шахтера погиб на войне с Россией – официальное заявление клуба
Очередная невосполнимая потеря постигла футбольную общественность Украины.
На войне с Россией погиб бывший сотрудник Шахтера Анатолий Грос, сообщает пресс-служба "горняков".
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"В гражданской жизни Анатолий был стюардом и разнорабочим на НСК Олимпийский. С начала полномасштабного вторжения работал в Shelter Centre Шахтера на Арене Львов.
Анатолий воспитывался в интернате. Во взрослом возрасте парня усыновила многодетная семья. В октябре по собственному желанию он вступил в ряды ВСУ, прошел обучение во Франции. Погиб под Херсоном в декабре 2023 года. Вечная память и дань уважения Анатолию Гросу. Героям слава", – говорится в официальном заявлении клуба.
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