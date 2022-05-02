Колишній функціонер рівненського клубу Олексій Хахльов, який нині очолює обласну асоціацію футболу, звернувся до керівництва "червоно-чорних".

"Задля запобігання погіршення репутації та недопустимості розповсюдження забороненої символіки, звертаюсь до керівництва, акціонерів та членів Наглядової ради Народний Клуб Верес (Рівне), а також до всіх червоно-чорних вболівальників.

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Негайно прибрати зі всієї символіки Народного клубу заголовну літеру "V", як символ російської агресії проти України. Пропоную оперативно повернутися до початкової версії зображення герба та всієї символіки Вереса. Разом – ми сила", – написав Хахльов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Хахльов обіймав посаду президента Вереса з 2015 по 2017 роки і був головним сподвижником відновлення рівненської команди.

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