"Для предотвращения ухудшения репутации и недопустимости распространения запретной символики, обращаюсь к руководству, акционерам и членам Наблюдательного совета Народный Клуб Верес (Ровно), а также ко всем красно-черным болельщикам.

Президент Вереса патриотически оценил вероятность исчезновения клуба

Немедленно убрать из всей символики Народного клуба заглавную букву "V" как символ российской агрессии против Украины. Предлагаю оперативно вернуться к исходной версии изображения герба и всей символики Вереса. Вместе – мы сила", – написал Хахлёв на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, Хахлёв занимал должность президента Вереса с 2015 по 2017 гг. и был главным сподвижником восстановления ровенской команды.

Россия напала на Украину: кипер-воин возвращается домой, Шахтер посвятил победу героям из "Азовстали" (LIVE)