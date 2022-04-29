До початку повномасштабного вторгнення рівняни займались реконструкцією стадіону й непогано виступали у Прем'єр-лізі. Війна очікувано змінила плани колективу, але на майбутнє не впливає.

"Дуже дивно вони себе повели": президент Вереса знайшов сюрприз від орків у власному домі в Ірпені

"Питання про зникнення клубу не стоїть. Для себе ми маємо певне розуміння, що і як маємо робити й у фінансовому плані після війни. Верес точно буде. Буде Україна – буде і Верес", – заявив Надєїн у коментарі Футбол News.

Зауважимо, за підсумками сезону УПЛ 2021/22 команда Юрія Вірта фінішувала дев'ятою у турнірній таблиці.

"Снилося, що я вбив цього придурка Путіна у його бункері": легенда Металіста волонтерить у бронежилеті від Маркевича