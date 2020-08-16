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Екс-президент Барселони заступився за Сетьєна

14:32 - Читать на русском
Екс-президент Барселони заступився за Сетьєна
Кіке Сетьєн / Фото з відкритих джерел

Колишній президент Барселони Жоан Гаспар спробував знайти винних у поразці в рамках чвертьфіналу ЛЧ проти Баварії (2:8).

7’ Девід Алаба
57’ Луїс Суарес
 
Томас Мюллєр 4’
Іван Перішіч 21’
Серж Гнабрі 27’
Томас Мюллєр 31’
Йозуа Кімміх 63’
Роберт Лєвандовскі 82’
Філіппе Коутінью 85’
Філіппе Коутінью 89’
4’ Томас Мюллєр
7’ Девід Алаба
21’ Іван Перішіч
27’ Серж Гнабрі
31’ Томас Мюллєр
57’ Луїс Суарес
63’ Йозуа Кімміх
82’ Роберт Лєвандовскі
85’ Філіппе Коутінью
89’ Філіппе Коутінью

"Це швидше приниження, ніж просто поразка. У найближчі місяці у нас будуть вибори президента. Бартомеу не зможе висунутися, бо вже провів на посаді два терміни. Зараз серпень. Економічна ситуація така, яка є. Настав складний момент, але потрібно приймати рішення.

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Я ціную роботу Бартомеу, але зараз важкий час. Тренер приходить і користується тими ресурсами, що є. Фанати хотіли відставки Вальверде, але Сетьєна тепер звинувачувати не треба", – цитує слова Гаспара Marca.

Нагадаємо, після приниження Барселони Баварія зустрінеться у півфіналі ЛЧ з Ліоном 19 серпня.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Жозеп-Марія Бартомеу Кіке Кіке Сетьєн Жоан Гаспар Барселона - Баварія
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