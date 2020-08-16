Екс-президент Барселони заступився за Сетьєна

"Це швидше приниження, ніж просто поразка. У найближчі місяці у нас будуть вибори президента. Бартомеу не зможе висунутися, бо вже провів на посаді два терміни. Зараз серпень. Економічна ситуація така, яка є. Настав складний момент, але потрібно приймати рішення.

Барселона звільнить Сетьєна і визначилась з потенційними кандидатами, – Marca

Я ціную роботу Бартомеу, але зараз важкий час. Тренер приходить і користується тими ресурсами, що є. Фанати хотіли відставки Вальверде, але Сетьєна тепер звинувачувати не треба", – цитує слова Гаспара Marca.

Нагадаємо, після приниження Барселони Баварія зустрінеться у півфіналі ЛЧ з Ліоном 19 серпня.

Баварія зґвалтувала Барселону вісьмома голами: історичний крах "блаугранас", фіаско Мессі, рекорди Мюнхена і Лєвандовскі