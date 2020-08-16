Экс-президент Барселоны вступился за Сетьена

"Это скорее унижение, чем просто поражение. В ближайшие месяцы у нас будут выборы президента. Бартомеу не сможет выдвинуться, потому что провел на посту два срока. Сейчас август. Экономическая ситуация такая, какая есть. Пришел сложный момент, но нужно принимать решение.

Барселона уволит Сетьена и определилась с потенциальными кандидатами, – Marca

Я ценю работу Бартомеу, но сейчас трудное время. Тренер приходит и пользуется теми ресурсами, которые есть. Фанаты хотели отставки Вальверде, но Сетьена теперь обвинять не надо", – цитирует слова Гаспара Marca.

Напомним, после унижения Барселоны Бавария встретится в полуфинале ЛЧ с Лионом 19 августа.

Бавария изнасиловала Барселону восемью голами: исторический крах "блаугранас", фиаско Лео, рекорды Мюнхена и Левандовски