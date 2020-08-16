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Экс-президент Барселоны вступился за Сетьена

14:33 - Читати українською
Экс-президент Барселоны вступился за Сетьена
Кике Сетьен / Фото из открытых источников

Бывший президент Барселоны Жоан Гаспар попытался найти виновных в поражении в рамках четвертьфинала ЛЧ против Баварии (2:8).

7’ Дэвид Алаба
57’ Луис Суарес
 
Томас Мюллер 4’
Иван Перишич 21’
Серж Гнабри 27’
Томас Мюллер 31’
Йозуа Киммих 63’
Роберт Левандовски 82’
Филиппе Коутиньо 85’
Филиппе Коутиньо 89’
4’ Томас Мюллер
7’ Дэвид Алаба
21’ Иван Перишич
27’ Серж Гнабри
31’ Томас Мюллер
57’ Луис Суарес
63’ Йозуа Киммих
82’ Роберт Левандовски
85’ Филиппе Коутиньо
89’ Филиппе Коутиньо

"Это скорее унижение, чем просто поражение. В ближайшие месяцы у нас будут выборы президента. Бартомеу не сможет выдвинуться, потому что провел на посту два срока. Сейчас август. Экономическая ситуация такая, какая есть. Пришел сложный момент, но нужно принимать решение.

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Я ценю работу Бартомеу, но сейчас трудное время. Тренер приходит и пользуется теми ресурсами, которые есть. Фанаты хотели отставки Вальверде, но Сетьена теперь обвинять не надо", – цитирует слова Гаспара Marca.

Напомним, после унижения Барселоны Бавария встретится в полуфинале ЛЧ с Лионом 19 августа.

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Теги
Барселона Барселона Испания Хосеп-Мария Бартомеу Кике Кике Сетьен Жоан Гаспар Барселона - Бавария
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