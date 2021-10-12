Колишній президент каталонського клубу Жоан Гаспар вірить, що нинішній наставник Барси Рональд Куман ще не сказав свого останнього слова у клубі.

"Життя тренера багато в чому залежить від успіху. Я думаю, що Рональд – людина, яка чудово справляється зі своєю роботою і дуже любить клуб. Я впевнений, коли всі гравці будуть доступні, ця Барса зміниться.

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Я дуже добре знаю Хаві, тому що він був гравцем, коли я був президентом, але я не бачу його тренером Барси. Він цінує Кумана і не хотів би займати його місце", – цитує Гаспара Sport.es.

Нагадаємо, провальний старт сезону Барселони спровокував хвилю чуток про можливе звільнення Рональда Кумана, а Хаві Ернандеса називають одним з головних претендентів на заміну нідерландця.

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