Каталонський клуб, схоже, більше не розраховує на потенційну допомогу нинішнього наставника збірної Бельгії Роберто Мартінеса.

Керівництво Барселони на чолі з Жоаном Лапортою цього тижня провело засідання, на якому обговорювалось майбутнє Рональда Кумана.

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Як стверджує Esport3, за підсумками обговорення було вирішено, що Мартінес – не найкращий варіант для заміни нинішнього тренера. Чи не головним прихильником відмови від послуг Роберто був помічник Лапорти Хорді Кройф. У нього з наставником "червоних дияволів", до слова, чудові відносини.

Контракт Роберто Мартінеса з Бельгійською федерацією футболу розрахований до літа 2022-го. Що стосується Рональда Кумана, його позиції похитнулись після невдалого старту в Прімері та Лізі чемпіонів.

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