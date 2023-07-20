Массімо Мауро переніс серцевий напад і зараз перебуває у стабільному стані.

61-річний Массімо Мауро, який нині працює коментатором Sky Sports Italia, різко впав під час гри в падл на відпочинку в Калабрії. ANSA повідомляє, що йому негайно викликали швидку допомогу, яка відвезла Мауро в лікарню Катандзаро.

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Подальші аналізи показали, що у Мауро був серцевий напад, тому його негайно прооперували, зробивши ангіопластику. Операція пройшла успішно, і зараз стан Массімо стабільний.

Массімо Мауро грав за Катандзаро, Удінезе, Ювентус і Наполі. Він завершив кар'єру в 1993 році, вигравши по одному Скудетто в складі Ювентуса і Наполі.

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