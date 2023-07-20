Массимо Мауро перенес сердечный приступ и сейчас находится в стабильном состоянии.

61-летний Массимо Мауро, который в настоящее время работает комментатором Sky Sports Italia, резко упал во время игры в падл на отдыхе в Калабрии. ANSA сообщает, что ему немедленно вызвали скорую помощь, которая отвезла Мауро в больницу Катандзаро.

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Дальнейшие анализы показали, что у Мауро был сердечный приступ, поэтому его немедленно прооперировали, сделав ангиопластику. Операция прошла успешно, и сейчас состояние Массимо стабильное.

Массимо Мауро играл за Катандзаро, Удинезе, Ювентус и Наполи. Он завершил карьеру в 1993 году, выиграв по одному Скудетто в составе Ювентуса и Наполи.

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