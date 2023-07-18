"Мене критикували мене за те, що я прийшов до ліги Саудівської Аравії, але що сталося тепер? Я відкрив шлях і тепер усі гравці йдуть сюди. Моє рішення приєднатися до саудівських клубів було на 100% вирішальним для залучення нових найкращих гравців. Це факт.

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Коли я перейшов у Ювентус, Серія А була мертва. Коли я підписав контракт, вона відродилася. Де б не був Кріштіану, я завжди викликаю великий інтерес. Через рік ліга Саудівської Аравії випередить лігу Туреччини та Нідерландів.

Зараз ліга Саудівської Аравії краща за MLS. Я на 100% впевнений, що не повернуся в жоден європейський клуб. Мені 38 років, і, крім того, європейський футбол сильно втратив у якості. Тільки АПЛ – це дійсно сильний чемпіонат, вона набагато попереду інших ліг, на мою думку", – цитує португальця Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду приєднався до Аль-Насру взимку 2023 року. В літнє трансферне вікно клуби Саудівської Аравії спромоглися залучити до свого чемпіонату багатьох зірок європейського футболу, зокрема Каріма Бензема, Н'Голо Канте, Фірміно та Мілінковіча-Савіча.

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