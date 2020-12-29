Екс-півзахисник Шахтаря та збірної України став футбольним функціонером

Відомий український півзахисник Олексій Гай після завершення кар’єри футболіста очолив комітет дитячо-юнацького футболу в Одеській області.

"Друзі, хочу поділитися з Вами новиною. 21 грудня 2019 року на засіданні виконкому Одеської обласної федерації футболу я був обраний на посаду керівника комітету дитячо-юнацького футболу. Для мене велика честь очолити комітет.

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Я сподіваюсь, що в моїх силах покращити якість дитячо-юнацького футболу і підвищити зацікавленість дітей і юнаків у занятті футболом. Я ставлю перед собою завдання здорового розвитку дітей, виховання майбутніх футбольних зірок України і популяризацію футболу в цілому! "Що посієш в юності, те пожнеш у зрілості", – написав Гай на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, протягом кар'єри Гай виступав за Шахтар, Іллічівець, Чорноморець, Кубань, Габалу та Олімпік. Зіграв 29 матчів за збірну України та забив 1 гол. У складі Шахтаря виграв Кубок УЄФА 2008/09 та 6 разів – чемпіонат України.

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