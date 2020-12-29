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Екс-півзахисник Шахтаря та збірної України став футбольним функціонером

11:16 513 Читать на русском
Екс-півзахисник Шахтаря та збірної України став футбольним функціонером
Олексій Гай / Фото з відкритих джерел

Відомий український півзахисник Олексій Гай після завершення кар’єри футболіста очолив комітет дитячо-юнацького футболу в Одеській області.

"Друзі, хочу поділитися з Вами новиною. 21 грудня 2019 року на засіданні виконкому Одеської обласної федерації футболу я був обраний на посаду керівника комітету дитячо-юнацького футболу. Для мене велика честь очолити комітет.

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Я сподіваюсь, що в моїх силах покращити якість дитячо-юнацького футболу і підвищити зацікавленість дітей і юнаків у занятті футболом. Я ставлю перед собою завдання здорового розвитку дітей, виховання майбутніх футбольних зірок України і популяризацію футболу в цілому! "Що посієш в юності, те пожнеш у зрілості", – написав Гай на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, протягом кар'єри Гай виступав за Шахтар, Іллічівець, Чорноморець, Кубань, Габалу та Олімпік. Зіграв 29 матчів за збірну України та забив 1 гол. У складі Шахтаря виграв Кубок УЄФА 2008/09 та 6 разів – чемпіонат України.

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Друзья, хочу поделиться с Вами новостью 21 декабря 2019 года на заседании исполкома Одесской областной федерации футбола я был избран на пост главы комитета детско-юношеского футбола. Для меня большая честь возглавить комитет. Я надеюсь, что в моих силах улучшить качество детско-юношеского футбола и повысить заинтересованность детей и юношей в занятии футболом. Я ставлю перед собой задачу здорового развития детей, воспитание будущих футбольных звезд Украины и популяризацию футбола в целом! «Что посеешь в юности, то пожнёшь в зрелости»

Допис, поширений Alexey Gai (@alexeygai)

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