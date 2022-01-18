Зимовий новачок на тренуванні травмував меніск та хрестоподібні зв'язки правого коліна, повідомляє офіційний сайт "биків".

Дженоа знайшла заміну Шевченку – тренер прямує в Італію

Контракт 25-річного Фареса належить Лаціо, а першу половину сезону він проводив у оренді за Дженоа, де встиг перетнутись з Андрієм Шевченком. Лише 4 дні тому форвард приєднався до Торіно в рамках нової оренди. Вона розрахована до кінця поточної кампанії, але алжирець може так і не зіграти за туринців. 2 роки тому Фарес вже мав проблеми з правим коліном, через які пропустив аж 7 місяців.

Додамо, що в сезоні 2021/22 нападник провів 9 матчів, забив 2 голи та віддав один асист – все у складі Дженоа.

"Повертайся працювати додому": провальна авантюра Шевченка з присмаком махінацій, або Куди після невдячної Дженоа