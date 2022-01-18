Зимний новичок на тренировке травмировал мениск и крестообразные связки правого колена, сообщает официальный сайт "быков".

Дженоа нашла замену Шевченко – тренер направляется в Италию

Контракт 25-летнего Фареса принадлежит Лацио, а первую половину сезона он проводил в аренде за Дженоа, где успел пересечься с Андреем Шевченко. Лишь четыре дня назад форвард присоединился к Торино в рамках новой аренды. Она рассчитана до конца текущей кампании, но алжирец может так и не сыграть за туринцев. 2 года назад Фарес уже имел проблемы с правым коленом, из-за которых пропустил 7 месяцев.

Добавим, что в сезоне 2021/22 нападающий провел 9 матчей, забил 2 гола и отдал один ассист – все в составе Дженоа.

"Повертайся працювати додому": провальна авантюра Шевченка з присмаком махінацій, або Куди після невдячної Дженоа