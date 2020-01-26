Саутгейт може змінити Сульшера на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед

Після закінчення Євро-2020 на тренерському містку "червоних дияволів" можливі революційні зміни.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер продовжує розпорошувати виданий йому кредит довіри. Керівництво манкуніанців, яке продовжує вірити у талант норвежця, планує звільнити 46-річного фахівця, якщо йому не вдасться поліпшити результати команди у поточному сезоні, повідомляє Daily Mail.

Саутгейт сподівається очолити англійський клуб

Боси "червоних" вже визначились з основним претендентом на посаду головного тренера: у разі відставки Сульшера команду очолить наставник збірної Англії Гарет Саутгейт. Однак, призначення коуча "трьох левів" може статися лише після закінчення чемпіонату Європи 2020 року.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед ніяк не може намацати свою гру: команда після 24-х турів займає в турнірній таблиці АПЛ п'яте місце, набравши 34 очки – в останніх чотирьох матчах команда зазнала трьох поразок і здобула лише одну перемогу.

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